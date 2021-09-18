18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Mino Raiola'dan transfer açıklaması! "Pogba yeniden Juventus'a gidebilir"

Pogba için flaş iddia! Transfer...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.09.2021

Ünlü İtalyan menajer Mino Raiola, menajerliğini yaptığı Donnarumma ve Pogba ile ilgili açıklamalarda bulundu. Raiola temsilini gerçekleştirdiği Pogba'nın olası transferiyle ilgili, "Pogba'nın sözleşmesi 2022'nin Haziran'ında bitiyor. Manchester United o zamana kadar ne düşünüyor göreceğiz. Juventus'un Pogba'nın kalbinde kaldığı kesin. Juventus'a dönme ihtimali her zaman var ama bu tamamen Juventus'a bağlı" dedi. | Son dakika spor haberleri

Ünlü İtalayan menajer Mino Raiola verdiği son röportajda Donnarumma'nın Milan'dan ayrılığı ve Pogba'nın yeniden Juventus'a dönüş ihtimalini değerlendirdi.

Raiola açıklamasında Milan taraftarının ateş püskürdüğü Gianluigi Donnarumma'nın Milan'a ihanet etmediğini belirterek "Donnarumma Milan'a ihanet etmedi. Milan'dan ayrılış şekline üzüldüm ama gerçek bu. 4 yıl önce Juventus'a gidebilirdi ama o zaman gitmek istememişti. Juventus onu alamadığı için hala pişmanlık duyuyordur" diye konuştu.

Raiola temsilini gerçekleştirdiği Pogba'nın olası transferiyle ilgili de konuşarak, "Pogba'nın sözleşmesi 2022'nin Haziran'ında bitiyor. Manchester United o zamana kadar ne düşünüyor göreceğiz. Juventus'un Pogba'nın kalbinde kaldığı kesin. Juventus'a dönme ihtimali her zaman var ama bu tamamen Juventus'a bağlı" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İspanyol devi Sterling’i gündemine aldı! İspanyol devi Sterling'i gündemine aldı!
Guiza gollerine devam ediyor! Guiza gollerine devam ediyor!
Newcastle ile Leeds puanları paylaştı Newcastle ile Leeds puanları paylaştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör