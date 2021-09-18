18 Eylül 2021, Cumartesi
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Raiola açıklamasında Milan taraftarının ateş püskürdüğü Gianluigi Donnarumma'nın Milan'a ihanet etmediğini belirterek "Donnarumma Milan'a ihanet etmedi. Milan'dan ayrılış şekline üzüldüm ama gerçek bu. 4 yıl önce Juventus'a gidebilirdi ama o zaman gitmek istememişti. Juventus onu alamadığı için hala pişmanlık duyuyordur" diye konuştu.
Raiola temsilini gerçekleştirdiği Pogba'nın olası transferiyle ilgili de konuşarak, "Pogba'nın sözleşmesi 2022'nin Haziran'ında bitiyor. Manchester United o zamana kadar ne düşünüyor göreceğiz. Juventus'un Pogba'nın kalbinde kaldığı kesin. Juventus'a dönme ihtimali her zaman var ama bu tamamen Juventus'a bağlı" açıklamasını yaptı.
Son dakika spor haberi: Mino Raiola'dan transfer açıklaması! "Pogba yeniden Juventus'a gidebilir"
Ünlü İtalyan menajer Mino Raiola, menajerliğini yaptığı Donnarumma ve Pogba ile ilgili açıklamalarda bulundu. Raiola temsilini gerçekleştirdiği Pogba'nın olası transferiyle ilgili, "Pogba'nın sözleşmesi 2022'nin Haziran'ında bitiyor. Manchester United o zamana kadar ne düşünüyor göreceğiz. Juventus'un Pogba'nın kalbinde kaldığı kesin. Juventus'a dönme ihtimali her zaman var ama bu tamamen Juventus'a bağlı" dedi. | Son dakika spor haberleri
Ünlü İtalayan menajer Mino Raiola verdiği son röportajda Donnarumma'nın Milan'dan ayrılığı ve Pogba'nın yeniden Juventus'a dönüş ihtimalini değerlendirdi.
Raiola açıklamasında Milan taraftarının ateş püskürdüğü Gianluigi Donnarumma'nın Milan'a ihanet etmediğini belirterek "Donnarumma Milan'a ihanet etmedi. Milan'dan ayrılış şekline üzüldüm ama gerçek bu. 4 yıl önce Juventus'a gidebilirdi ama o zaman gitmek istememişti. Juventus onu alamadığı için hala pişmanlık duyuyordur" diye konuştu.
Raiola temsilini gerçekleştirdiği Pogba'nın olası transferiyle ilgili de konuşarak, "Pogba'nın sözleşmesi 2022'nin Haziran'ında bitiyor. Manchester United o zamana kadar ne düşünüyor göreceğiz. Juventus'un Pogba'nın kalbinde kaldığı kesin. Juventus'a dönme ihtimali her zaman var ama bu tamamen Juventus'a bağlı" açıklamasını yaptı.
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