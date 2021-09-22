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DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan - Venezia maçı ne zaman hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Milan İtalya Serie A'da 5. haftanın maçında Venezia ile karşı karşıya gelecek. Milanı ekibi geride kalan 4 haftada 10 puan toplarken, Venezia 3 puan topladı. Peki, Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Venezia maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A'da 5. haftanın maçında Milan, evinde Venezia ile karşı karşıya gelecek.

Milan, oynadığı son Serie A maçında Juventus ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Milano ekibi 4 maçta 10 puan topladı. Venezia ise son lig maçında evinde Spezia'ya 2-1 mağlup oldu

MILAN - VENEZIZA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Milan - Venezia maçı TS; 21-45'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2'de yayınlanacak.

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