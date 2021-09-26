26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 3-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Lazio!

Gol düellosunda kazanan Lazio!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Maurizio Sarri'li Lazio sahasında Jose Mourinho'lu Roma'yı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve galibiyet hasretine son verdi.

İtalya Serie A'nın 6. hafta karşılaşmasında Lazio ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Lazio 3-2 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Milinkovic-Savic, 19'da Pedro ve 63'te ise Anderson kaydetti. Roma'nın gollerini ise 41. dakikada Ibanez ve 69'da Veretout (p) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio 3 maç sonra kazandı ve 11 puana yükseldi. Roma ise 12 puanda kaldı.

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