Juventus - Sampdoria maçı canlı anlatım (Juventus - Sampdoria maçı canlı izle)
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, Sampdoria'yı konuk ediyor. Ligde geri kalan 5 haftada 5 puan alan Juve, 5 puandaki bir başka ekip olan Sampdoria ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Juventus, sahasında Sampdoria'yı konuk ediyor. Geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 2 ekibin karşı karşıya geldiği maçın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Juventus - Sampdoria maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
JUVENTUS - SAMPDORIA İLK 11'LER
Juventus: Perin, Cuadrado, Bonucci, Ligt, Sandro, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Morata.
Sampdoria: Audero, Depaoli, Colley, Yoshida, Bereszynski, Murru, Thorsby, Albin Ekdal, Candreva, Caputo, Quagliarella.
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