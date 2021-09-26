26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Sampdoria maçı canlı anlatım (Juventus - Sampdoria maçı canlı izle)

Juventus - Sampdoria | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2021

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, Sampdoria'yı konuk ediyor. Ligde geri kalan 5 haftada 5 puan alan Juve, 5 puandaki bir başka ekip olan Sampdoria ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Juventus, sahasında Sampdoria'yı konuk ediyor. Geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 2 ekibin karşı karşıya geldiği maçın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Juventus - Sampdoria maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

JUVENTUS - SAMPDORIA İLK 11'LER

Juventus: Perin, Cuadrado, Bonucci, Ligt, Sandro, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Morata.

Sampdoria: Audero, Depaoli, Colley, Yoshida, Bereszynski, Murru, Thorsby, Albin Ekdal, Candreva, Caputo, Quagliarella.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı!
Gol düellosunda kazanan yok! Hakan ile Merih yenişemedi Gol düellosunda kazanan yok! Hakan ile Merih yenişemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör