18 Eylül 2021, Cumartesi
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Newcastle United 1-1 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Leeds United 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Saint-Maximin'den gelirken, konuk takımın golünü Raphinha kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United, sahasında Leeds United'ı konuk etti. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Newcastle United'ın golü 44. dakikada Allan Saint-Maximin'den gelirken, Leeds United'ın golünü 13. dakikada Raphinha kaydetti.
Ligdeki 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Newcastle United, bu sonuçla puanını 2'ye çıkararak 18. sırada yer aldı. Rakibi gibi bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Leeds United ise puanını 3'e yükselterek 16. sırada kendine yer buldu.
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