Inter 2-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral yenişemedi
Serie A'nın 6. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında bir başka milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile sürüyor.
Günün önemli maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Merih Demiral'lı Atalanta ile karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan ve Fabio Maresca'nın yönettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Inter'in goller 5. dakikada Lautaro Martinez ve 71. dakikada Edin Dzeko'dan gelirken Atalanta'nın gollerini 30. dakikada Ruslan Malinovsky ve 38. dakikada Rafael Toloi kaydetti.
Bu sonuçla Inter puanını 14 yaptı, Atalanda da 11 puana yükseldi.
Gelecek hafta Inter deplasmanda Sassuolo ile, Atalanta ise sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek.
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