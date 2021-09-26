26 Eylül 2021, Pazar
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Clermont 1 - 3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'de heyecan devam etti. Clermont sahasında , Monaco'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla Monaco oldu. Clermont'un tek sayısı Bayo'dan gelirken, Monaco'nun gollerini, Ben Yedder, Volland ve Diop kaydetti. | Son dakika spor haberleri
Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti.
Monaco, deplasmanda Clermont ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla deplasman ekibi oldu
Monaco'nun golleri, 25'te Ben Yedder, 48'de Vollan ve 90'da Diop'tan geldi. Clermont'un tek sayısını ise 7. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
Monaco bu sonuçla 8. sıraya yükselirken, Clermont ise 15. sırada yer aldı.
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