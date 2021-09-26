26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Clermont 1 - 3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Monaco deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2021

Fransa Ligue 1'de heyecan devam etti. Clermont sahasında , Monaco'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla Monaco oldu. Clermont'un tek sayısı Bayo'dan gelirken, Monaco'nun gollerini, Ben Yedder, Volland ve Diop kaydetti. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti.

Monaco, deplasmanda Clermont ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla deplasman ekibi oldu

Monaco'nun golleri, 25'te Ben Yedder, 48'de Vollan ve 90'da Diop'tan geldi. Clermont'un tek sayısını ise 7. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Monaco bu sonuçla 8. sıraya yükselirken, Clermont ise 15. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli - Cagliari | CANLI Napoli - Cagliari | CANLI
Marsilya - Lens | CANLI Marsilya - Lens | CANLI
Elinde su şişesiyle gol attı Tudor’a şok yaşattı! Elinde su şişesiyle gol attı Tudor'a şok yaşattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör