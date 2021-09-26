26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan Arsenal!

Arsenal Tottenham’a şans tanımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Smith Rowe, 27'de Aubameyang ve 34. dakikada Saka kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 79. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Bu sonuçla birlikte Arsenal galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 9 puana yükseldi. Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 9 puanda kaldı.

Arsenal 7. haftada Brighton'a konuk olacak. Tottenham ise Aston Villa'yı ağırlayacak.

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