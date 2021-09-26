İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Levante'yi konuk ediyor. Barcelona - Levante maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor... Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Barcelona, karşılaşma öncesi 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Katalan devinde Frenkie De Jong, Pedri, Jordi Alba, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Alejandro Balde ve Ousmane Dembele bu karşılaşmada forma giyemiyor. Barcelona - Levante maçının canlı anlatımı haberimizde...

Barcelona'nın sahasında Levante'yi konuk ettiği maç TSİ 17.15'te başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

BARCELONA - LEVANTE İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Sergino Dest, Gerard Pique, Oscar Mingueza, Eric Garcia, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Pablo Gaviria, Memphis Depay, Luuk de Jong, Nicolas Gonzalez

Levante: Aitor Fernandez, Shkodran Mustafi, Sergio Postigo, Carlos Clerc, Jorge Miramon, Nemanja Radoja, Pepelu, Jorge De Frutos, Gonzalo Melero, Roger, Dani Gomez





ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Barcelona kendi sahasında Levante ile oynadığı son 16 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı. Levante son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. Levante, La Liga'daki en büyük yenilgisini Camp Nou'da, Ağustos 2013'te 7-0'lık bir mağlubiyetle Barcelona'ya karşı aldı.

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