Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 5. hafta maçında Roma ile Udinese karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, Udinese'yi konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Roma - Udinese maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
ROMA - UNDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov
Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu
ROMA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BE HANGİ KANALDA?
Roma - Udinese maçı, Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
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