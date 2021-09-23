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Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Roma Udinese maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 5. hafta maçında Roma ile Udinese karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - UNDINESE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, Udinese'yi konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Roma - Udinese maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

ROMA - UNDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu

ROMA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BE HANGİ KANALDA?

Roma - Udinese maçı, Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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