25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Villarreal maç sonucu 0-0 (Real Madrid Villarreal maç özeti)

Real Madrid evinde Villarreal’e takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ikinci beraberliğini aldı.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Villarreal, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Villarreal ise puanını 8'e çıkardı.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, 3 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te Espanyol'a konuk olacak. Villarreal ise aynı gün saat 19.30'da Real Betis'i ağırlayacak.

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