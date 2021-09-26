26 Eylül 2021, Pazar
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Asteras 0-2 Olympiakos (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos deplasmanda kazandı!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras deplasmanında sahne aldı. Mücadeleyi Olympiakos 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 yendi.
Ligin 4. haftasında deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Puanını 10'a yükselten Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Asteras Tripolis ise 2 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.
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