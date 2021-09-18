18 Eylül 2021, Cumartesi
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Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
Pele'nin kızı Kely Nascimento da sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
Son dakika spor haberi: Pele'den mesaj! "Her gün gülümsemeye devam ediyorum"
Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat olan Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. 80 yaşındaki Pele, sevenlerine destekleri için teşekkür ederek, 'Her gün gülümsemeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri
Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
Pele'nin kızı Kely Nascimento da sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
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