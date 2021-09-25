25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford - Newcastle United | CANLI

Watford - Newcastle United | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da kadrosunda yer aldığı Watford sahasında Newcastle United karşı karşıya geliyor. Watford - Newcastle United maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de 6. haftasında Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da kadrosunda yer aldığı Watford sahasında Newcastle United karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

WATFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

Watford: Foster, Kiko, Ekong, Catchart, Rose, Kucka, Sissoko, Cleverley, Sarr, Dennis, King

Newcastle United: Darlow, Manqillo, Fernandez, Clark, Ritchie, Hayden, Longstaff, Willock, Almiron, Saint - Maximin, Joelinton




WATFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Watford - Newcastle United maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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