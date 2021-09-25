Manchester United Aston Villa maçı canlı anlatım (Manchester United maçı canlı izle)
Premier Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona flaş bir başlangıç yapan Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk ediyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 14:30'da başlayan Manchester United - Aston Villa maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Pogba, Ronaldo.
Aston Villa: Martinez, Konsa, Mings, Hause, Cash, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Targett, Ings, Watkins.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...