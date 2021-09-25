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DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Aston Villa maçı canlı anlatım (Manchester United maçı canlı izle)

Manchester United-Aston Villa | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Premier Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona flaş bir başlangıç yapan Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk ediyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 14:30'da başlayan Manchester United - Aston Villa maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Pogba, Ronaldo.

Aston Villa: Martinez, Konsa, Mings, Hause, Cash, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Targett, Ings, Watkins.

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