25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia 1-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan deplasmanda kazandı!

Milan deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan deplasmanda Spezia'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İtalya Serie A'nın 6. hafta karşılaşmasında Spezia sahasında Milan'ı konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Daniel Maldini ve 87'de Brahim Diaz kaydetti. Spezia'nın golü ise 80. dakikada Daniele Verde'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Spezia 4 puanda kaldı. Milan ise 6 maç sonunda 16 puana yükseldi.

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