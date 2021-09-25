Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Old Trafford'da Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk takımın golünü Kortney Hause kaydetti. Manchester ekibi mücadelenin 90+1. dakikasında Bruno Fernandes ile penaltı atışından yararlanamadı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Hause kaydetti.

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Manchester United'da Bruno Fernandes, 90+1. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.Bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar, 13 puanla 4. sırada yer buldu. Aston Villa ise 10 puanla 7. sırada yer aldı.Manchester United, gelecek hafta Everton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Tottenham deplasmanına gidecek.Manchester United'da Bruno Fernandes, bu maçtan önce Aston Villa'ya karşı çıktığı üç Premier Lig maçında da gol atarken; bu gollerin tamamı penaltı noktasından gelmişti. Yine bir penaltı şansı yakalayan Portekizli futbolcu, bu kez ağları sarsamadı.