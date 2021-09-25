Real Madrid - Villarreal maçı CANLI (Real Madrid Villarreal canlı izle)
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Real Madrid - Villarreal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün önemli maçında Real Madrid sahasında Villarreal ile karşı karşıya geliyor.
Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu mücadeleyi Gil Manzano yönetiyor.
REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Villarreal maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'den itibaren Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Nacho, Valverde, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema
Villarreal: Rulli, Albiol, Pau Torres, Foyth, Moreno, Parejo, Capue, Coquelin, Danjuma, Yeremy, Alcacer
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