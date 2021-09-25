25 Eylül 2021, Cumartesi

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Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund canlı izle (B. M'Gladbach-B. Dortmund canlı anlatım)

B. M’Gladbach-B. Dortmund | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Borussia M'Gladbach ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

B. M'GLADBACH-B. DORTMUND İLK 11'LER

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Zakaria, Stindl, Kone, Netz, Hofmann, Jantschke, Ginter, Scally, Elvedi, Embolo.

B. Dortmund: Kobel, Guerreiro, Akanji, Hummels, Pongracic, Meunier, Dahoud, Witsel, Bellingham, Moukoko, Malen.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçı saat 19.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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