25 Eylül 2021, Cumartesi

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Paris Saint-Germain Montpellier canlı izle (PSG Montpellier canlı anlatım)

PSG-Montpellier | CANLI
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Montpellier'i konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Fransa Ligue 1'in 8. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

PSG-MONTPELLIER İLK 11'LER

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Gueye, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

Montpellier: Omlin, Sambia, Thuler, Esteve, Ristic, Chotard, Ferri, Mollet, Savanier, Mavididi, Germain.


PSG - MONTPELLIER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Montpellier maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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