Paris Saint-Germain 2-0 Montpellier (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG namağlup liderliğini sürdürdü!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Montpellier'i konuk etti. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-0 kazandı ve ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Fransa Ligue 1'in 8. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Montpellier kozlarını paylaştı. Mücadele PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 14. dakikada Idrissa Gueye ve 89'da Julian Draxler kaydetti. Bu sonuçla birlikte PSG'nin bu sezonki ligde galibiyet serisi 8 maça çıktı ve 24 puana ulaştı. Montpellier ise 3 maç sonra mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

Ligue 1'in 9. haftasında PSG deplasmanda Rennes'e konuk olacak. Montpellier ise Strasbourg'u ağırlayacak.

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