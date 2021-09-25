26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint-Germain 2-0 Montpellier (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG namağlup liderliğini sürdürdü!

PSG namağlup liderliğini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Montpellier'i konuk etti. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-0 kazandı ve ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Fransa Ligue 1'in 8. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Montpellier kozlarını paylaştı. Mücadele PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 14. dakikada Idrissa Gueye ve 89'da Julian Draxler kaydetti. Bu sonuçla birlikte PSG'nin bu sezonki ligde galibiyet serisi 8 maça çıktı ve 24 puana ulaştı. Montpellier ise 3 maç sonra mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

Ligue 1'in 9. haftasında PSG deplasmanda Rennes'e konuk olacak. Montpellier ise Strasbourg'u ağırlayacak.

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