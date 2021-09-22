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Spezia - Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak

Spezia - Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Juventus deplasmanda Spezia'ya konuk olacak. Torino ekibinin bu sezon galibiyeti bulunmazken, Spezia'nın ise 4 puanı bulunuyor. Peki, Spezia - Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

İtalya Serie A'da 5. haftanın maçında Juventus, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya gelecek.

Juventus, oynadığı son Serie A maçında Milan ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Torino ekibinin bu sezon galibiyeti bulunmuyor. Spezia ise geçen hafta deplasmanda Venezia'yı 2-1 mağlup etti.

SPEZIA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Spezia - Juventus maçı TS; 19.30'ta başlayacak. Müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2'de yayınlanacak.

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