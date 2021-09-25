25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Norwich City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Norwich City karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Everton ile Norwich City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Norwich City maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

EVERTON - NORWICH MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Townsend, Doucoure, Allan, Iwobi; Gray, Rondon

Norwich City: Krul; Aarons, Hanley, Ozan Kabak, Williams; McLean, Gilmour, Lees Melou; Rashica, Pukki, Sargent

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