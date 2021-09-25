25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 1-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Tufan'lı Watford berabere kaldı

Ozan Tufan’lı Watford berabere kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Ozan Tufan'ın yedek kulübesinde başladığı ve ikinci yarının başında oyunda dahil olduğu mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin tek golü 72. dakikada Sarr'ın ayağından gelirken, Newcastle United'ın golünü 23. dakikada Longstaff kaydetti.

Bu skorla Watford puanını 7'ye, Newcastle ise 3'e yükseltti.

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