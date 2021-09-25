25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter Atalanta canlı izle (Inter-Atalanta canlı anlatım) Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral karşı karşıya!

Inter-Atalanta | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter sahasında Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Inter ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

INTER-ATALANTA İLK 11'LER

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Martinez.

Atalanta: Musso, Toloi, Merih Demiral, Palomino, Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Malinovskiy, Zapata.

INTER-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Inter-Atalanta mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanıyor.

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