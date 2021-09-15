Barcelona'ya kötü haber! Pedri ve Jordi Alba...

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Pedri ve Jordi Alba'nın sağlık durumuyla bir açıklama yaptı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Pedri'nin sol uyluk quadriceps kasında yaralanma, Alba'nın ise sağ uyluk hamstring kasında yaralanma olduğu kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 3-0 mağlup olan Barcelona'ya kötü haber geldi. İspanyol devi, futbolcular Pedri ve Jordi Alba'nın sakatlandığını açıkladı.

Katalan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pedri'nin sol uyluk quadriceps kasında yaralanma, Alba'nın ise sağ uyluk hamstring kasında yaralanma olduğu belirtildi.

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