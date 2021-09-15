15 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'ya kötü haber! Pedri ve Jordi Alba...

Barcelona’ya kötü haber! 2 yıldız sakatlandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Pedri ve Jordi Alba'nın sağlık durumuyla bir açıklama yaptı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Pedri'nin sol uyluk quadriceps kasında yaralanma, Alba'nın ise sağ uyluk hamstring kasında yaralanma olduğu kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 3-0 mağlup olan Barcelona'ya kötü haber geldi. İspanyol devi, futbolcular Pedri ve Jordi Alba'nın sakatlandığını açıkladı.

Katalan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pedri'nin sol uyluk quadriceps kasında yaralanma, Alba'nın ise sağ uyluk hamstring kasında yaralanma olduğu belirtildi.

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