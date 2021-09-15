15 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona Başkanı Laporta'dan taraftarlara mesaj!

Barcelona Başkanı Laporta’dan taraftarlara mesaj!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'da, özellikle son dönemde Messi'nin de ayrılışının ardından düşüş sürüyor. Katalan ekibi son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak, taraftarlarını hüsrana uğratti. Mücadelenin ardından kulübün başkanı taraftarlardan takıma güvenmelerini istedi. İşte detaylar...

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettikleri Almanya'nın Bayern Münih takımına 3-0 yenilmelerinin ardından, taraftarlardan sabır ve takıma güvenmelerini istedi.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Laporta, taraftarlara hitaben, "Ben de hepiniz kadar kırgın ve öfkeliyim. Yaşananların, üzerinde düşündüğümüz senaryolardan biri olduğunu sizlere söylemeliyim. Sizlerden sabırlı olmanızı ve takımı desteklemeyi sürdürmenizi rica ediyorum." diye konuştu.

Taraftarlardan, kulüp yönetimine de güvenmelerini isteyen Laporta, "Bu güvene ihtiyacımız var. Bu durumu düzelteceğimizden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Laporta'nın, dün alınan yenilginin ardından başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany ile bugün kulüpte durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.



Kaynak: AA
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