25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax 3-0 Groningen (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş'ın rakibi Ajax 3 puanı 3 golle aldı!

Ajax 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta karşılaşmasında Ajax ile Groningen kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax, ligde Groningen ile karşılaştı.

İlk yarıyı 40. dakikada Alvarez'in attığı golle 1-0 önde kapatan Ajax, 56. dakikada Antony ve 81. dakikada Mazraoui'nin golleriyle üç puana üç golle uzandı.

Ligde sadece Twente karşısında puan kaybeden Ajax, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

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