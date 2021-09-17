17 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cenk Tosun Everton ile antrenmanlara başladı! Son dakika spor haberleri

Cenk Tosun’dan sevindiren haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

A Mill Futbol Takımı'mızın başarılı futbolcu ve Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, sakatlığının ardından yeniden sahalar döndü. Tosun, İngiliz ekibi ile antrenmanlara başladı. | Son dakika spor haberleri

Milli yıldız Cenk Tosun'dan müjdeli haber. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun ağır bir sakatlık geçirmişti.

Ameliyat olan milli yıldız sezonun uzun bir bölümünde forma giyemedi. Kiralık sözleşmesi biten Cenk, Premier Lig'e geri döndü. Sakatlıktan tamamen kurtulan milli yıldız bugün Everton ile idmanlara başladı.

CENK TOSUN'DAN PAYLAŞIM GELDİ!



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