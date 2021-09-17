Cenk Tosun Everton ile antrenmanlara başladı! Son dakika spor haberleri

Milli yıldız Cenk Tosun'dan müjdeli haber. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun ağır bir sakatlık geçirmişti.

Ameliyat olan milli yıldız sezonun uzun bir bölümünde forma giyemedi. Kiralık sözleşmesi biten Cenk, Premier Lig'e geri döndü. Sakatlıktan tamamen kurtulan milli yıldız bugün Everton ile idmanlara başladı.



CENK TOSUN'DAN PAYLAŞIM GELDİ!









DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ