24 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Watford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Watford - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Watford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WATFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Watford - Newcastle United maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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