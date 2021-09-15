15 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra ilk kez...

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da ağırladığı Bayern Münih'e 3-0 yenilerek Avrupa serüvenine kötü başlayan Barcelona'da Yusuf Demir tarihe geçti. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, yaz transfer döneminde Katalan ekibinde ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi'den sonra bir ilki başardı.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi’den sonra ilk kez...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bayern Münih'e 3-0 yenilip büyük şok yaşarken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi Yusuf Demir oldu.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi’den sonra ilk kez...

Katalan ekibinin teknik direktörü Koeman'ın ikinci yarıda oyuna aldığı Türk yıldız tarihe geçti. Takvim'de yer alan habere göre henüz 18 yaşında olan Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından en genç yaşta Barcelona formasını giyen ikinci yabancı futbolcu oldu.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi’den sonra ilk kez...

Messi 17 yaşında Barcelona'da görev yapmış ve rekoru eline geçirmişti. İspanyol devinin sezon başında Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf kısa sürede kendini kabul ettirdi.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi’den sonra ilk kez...

Barcelona'nın sezon sonu bonservisini almaya hazırlandığı genç yıldız, milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi’den sonra ilk kez...

Hücumun her bölgesinde görev yapan Yusuf Demir yüksek tekniği ve etkili sol ayağıyla Lionel Messi'ye benzetiliyor.

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