Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi’den sonra ilk kez...

Katalan ekibinin teknik direktörü Koeman'ın ikinci yarıda oyuna aldığı Türk yıldız tarihe geçti. Takvim'de yer alan habere göre henüz 18 yaşında olan Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından en genç yaşta Barcelona formasını giyen ikinci yabancı futbolcu oldu.