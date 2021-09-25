25 Eylül 2021, Cumartesi

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Brentford - Liverpool maçı CANLI (Brentford Liverpool canlı izle)

Brentford - Liverpool | CANLI
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford ile karşılaşıyor. Brentford - Liverpool maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Brentford ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Brentford - Liverpool maçının canlı anlatımı haberimizde...

BRENTFORD - LIVERPOOL İLK 11'LER

Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Canos, Onyeka, Norgaard, Janelt, Henry, Mbuemo, Toney

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Salah, Jota


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