Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 7. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ