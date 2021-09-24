24 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 7. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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