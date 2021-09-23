Cadiz-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cadiz-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. hafta maçında Cadiz ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CADIZ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cadiz - Barcelona maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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