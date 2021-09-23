23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Cadiz-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cadiz-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. hafta maçında Cadiz ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CADIZ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cadiz - Barcelona maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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