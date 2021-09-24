Leicester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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