25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Strasbourg Lille maçı CANLI (Strasbourg Lille canlı izle)

Strasbourg - Lille | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.09.2021

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Strasbourg'a konuk oluyor. Strasbourg - Lille maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.

Stade De La Meinau'da oynanan karşılaşmayı François Letexier yönetiyor.


STRASBOURG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

STRASBOURG - LILLE MAÇI İLK 11'LER

Strasbourg: Sels, Caci, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Lienard, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Gameiro, Diallo

Lille: Grbic, Zeki, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Weah, Gomes, İkone, David

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Brentford - Liverpool | CANLI Brentford - Liverpool | CANLI
Inter-Atalanta | CANLI Inter-Atalanta | CANLI
B. M’Gladbach-B. Dortmund | CANLI B. M'Gladbach-B. Dortmund | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör