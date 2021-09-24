24 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

M. City - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester City maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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