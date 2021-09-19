19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 2-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çağlar’lı Leicester deplasmanda mağlup!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Çağlar karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, Leicester City'yi ağırladı. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Brighton 2-1 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Neal Paumay (P) ve 50. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leicester City'nin tek golü ise 61. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Bu maçla birlikte Brighton 5 haftada 4. galibiyetini almış oldu ve 12 puanla 3. sıraya yerleşti. Ligde 2 galibiyeti bulunan Leicester City de 3. mağlubiyetini ve 6 puanla 12. sırada yer aldı.
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