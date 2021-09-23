23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 1-1 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray'ın rakibi Lazio puanı uzatmalarda kurtardı!

Lazio puanı uzatmalarda kurtardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, deplasmanda Torino'ya konuk oldu. 2 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Torino sahasında Lazio'yu ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Torino'nun golünü 76. dakikada Pjaca kaydederken, Lazio'nun golü ise 90+1. dakikada Immobile'den (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte Torino 7 puana yükselirken, Lazio ise 8 puana ulaştı.

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