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Son dakika transfer haberi: Kayserispor'lu Emre Demir resmen Barcelona'da!

Türk yetenek Emre Demir resmen Barcelona’da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Kayserispor, genç yetenek Emre Demir'in, dünya devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Kayserispor'dan yapılan duyuruda, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." denildi. İspanyol ekibi, Emre için 400 milyon Euro serbest kalma bedeli koydu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, resmen Barcelona'ya transfer oldu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Emre Demir'in İspanyol ekibi Barcelona'ya transferi duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama, "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı" denildi.

Emre, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

İşte Emre Demir transferinin ayrıntıları:

- 2 milyon euro bonservis ve bonuslar
- 2027 yılına kadar anlaşma
- 400 milyon euro serbest kalma bedeli

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