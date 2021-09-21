21 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Wycombe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Man City - Wycombe maçı ne zaman ve saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında evinde Wycombe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Wycombe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester City, sahasında Wycombe ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Wycombe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - WYCOMBE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Wycombe maçı 21 Eylül Salı günü saat 21:45'te Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

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