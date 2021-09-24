24 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz 0-0 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça'da kan kaybı sürüyor!

Barça’da kan kaybı sürüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona deplasmanda Cadiz ile karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Cadiz'e konuk oldu. Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Barcelona adına bir maç daha hayal kırıklığı ile tamamlandı.

Barcelona'da Frenkie De Jong maçın 65. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Türk asıllı Avusturyalı 18 yaşındaki oyuncu Yusuf Demir, maça ilk 11'de başlarken ikinci yarıda yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

Bu sonuçla Barcelona'nın puanı 9 oldu. Cadiz ise 6 puana ulaştı.

Türk yetenek Emre Demir resmen Barcelona'da! haberin devamı

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