2021 yılının en fazla kazanan yıldızı Cristiano Ronaldo oldu! Messi ve Neymar...
2021-2022 sezonunda birçok yıldızın takımlarını değiştirmesinin ardından en çok kazanan futbolcu belli oldu. Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi ve Juventus'tan ayrılarak eski takıma Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo arasında geçen bu rekabette kazanan Portekizli futbolcu Ronaldo oldu. 36 yaşındaki süperstar 2021 yılının en fazla kazanan ismi oldu. Ronaldo'nun gelirinin 125 milyon dolar olduğu öğrenildi. Onu 110 milyon dolarla Messi ve 90 milyon dolarla Neymar takip etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.
Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.
Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.
Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.
Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
|Futbolcu
|Kulüp
|Gelir (dolar)
|1
|Cristiano Ronaldo
|Manchester United
|125 milyon
|2
|Lionel Messi
|PSG
|110 milyon
|3
|Neymar
|PSG
|95 milyon
|4
|Kylian Mbappe
|PSG
|43 milyon
|5
|Muhammed Salah
|Liverpool
|41 milyon
|6
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|35 milyon
|7
|Andres Iniesta
|Vissel Kobe
|35 milyon
|8
|Paul Pogba
|Manchester United
|34 milyon
|9
|Gareth Bale
|Real Madrid
|32 milyon
|10
|Eden Hazard
|Real Madrid
|29 milyon
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