22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

2021 yılının en fazla kazanan yıldızı Cristiano Ronaldo oldu! Messi ve Neymar...

Süperstarlar dev yarışta! İşte 2021 yılının en fazla kazanan yıldızı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2021

2021-2022 sezonunda birçok yıldızın takımlarını değiştirmesinin ardından en çok kazanan futbolcu belli oldu. Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi ve Juventus'tan ayrılarak eski takıma Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo arasında geçen bu rekabette kazanan Portekizli futbolcu Ronaldo oldu. 36 yaşındaki süperstar 2021 yılının en fazla kazanan ismi oldu. Ronaldo'nun gelirinin 125 milyon dolar olduğu öğrenildi. Onu 110 milyon dolarla Messi ve 90 milyon dolarla Neymar takip etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

FutbolcuKulüpGelir (dolar)
1Cristiano RonaldoManchester United125 milyon
2Lionel MessiPSG110 milyon
3NeymarPSG95 milyon
4Kylian MbappePSG43 milyon
5Muhammed SalahLiverpool41 milyon
6Robert LewandowskiBayern Münih35 milyon
7Andres IniestaVissel Kobe35 milyon
8Paul PogbaManchester United34 milyon
9Gareth BaleReal Madrid32 milyon
10Eden HazardReal Madrid29 milyon



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Iniesta: Xavi Barcelona’ya hazır Iniesta: "Xavi Barcelona'ya hazır"
Angers Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Angers Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Milan - Venezia maçı ne zaman hangi kanalda? Milan - Venezia maçı ne zaman hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör