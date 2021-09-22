22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Angers Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Angers Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Angers, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. açın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Angers, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. açın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Angers - Marsilya maçı 22 Eylül Salı günü saat 22:00'de Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Angers: Bernardoni; Manceau, Traore, Thomas; Cabot, Mendy, Mangani, Doumbia; Cho, Boufal, Fulgini

Marsilya: Lopez; Saliba, Balerdi, Petroni; Lirola, Gueye, Guendouzi; Cengiz Ünder, Fuente, Payet; Dieng

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