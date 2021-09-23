23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3 - 0 Wimbledon (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2021

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Arsenal, sahasında AFC Wimbledon ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lıl galibiyetle ayrıldı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, Lacazette, Rowe ve Nketiah kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Arsenal, evinde AFC Wimbledon ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lıl galibiyetle ayrıldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 11. dakikada penaltıdan Lacazette, 77. dakikada Rowe ve 80'de Nketiah'dan geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
PSG son dakikada güldü! PSG son dakikada güldü!
Juventus galibiyet hasretini bitirdi! Juventus galibiyet hasretini bitirdi!
Kral 2 asist yaptı Lille sahasında kazandı! Kral 2 asist yaptı Lille sahasında kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör