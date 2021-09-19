19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Chelsea maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Tottenham Chelsea maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Tottenham Chelsea kozlarını paylaşacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Paul Tierney yönetecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0'lık skorla kaybeden Tottenham sahasında Chelsea'yi yenip puanını 12'ye çıkarmak istiyor. Maviler ise Peki Brighton Hove Albion Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Tottenham Chelsea karşı karşıya gelecek.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Paul Tierney yönetecek.

BRIGHTON LEIECSTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak zorlu mücadele saat 18.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM CHELSEA MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Tottenham'ın Premier Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi olan Chelsea'den (103 gol & 31M) daha fazla mağlup olduğu tek takım Manchester United (36).
Tottenham'a konuk olduğu son iki Premier Lig maçını kazanan Chelsea, rakibi karşısında üst üste üç deplasman galibiyetini Nisan 2004-Ağustos 2005 arasında aldı.
Chelsea'nin başında görev yaptığı 23 Premier Lig maçının %61'inde kalesini gole kapatan Thomas Tuchel (14/23), lig tarihindeki en yüksek yüzdenin sahibi konumunda (en az 10 maç).
Bu sezon Premier Lig'de maç başına 9.5 şut çeken Tottenham, 2003/04'ten bu yana en düşük ortalamasında kaldı.
Chelsea'ye rakip olduğu ilk dört Premier Lig maçında üç gol atan Harry Kane, daha sonraki sekiz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşayabildi.

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