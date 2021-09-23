Real Madrid 6-1 Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Benzema ve Assensio şov yaptı Madrid kazandı!
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı ağırladı. Assensio'nun hat-trick yaptığı ve Benzema'nın da yıldızlaştığı mücadeleyi eflatun-beyazlılar 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 6-1 kazandı.
R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 78. dakikalarda Karim Benzema, 24, 29 ve 55. dakikalarda Marco Assensio ve 84. dakikada ise Isco kaydetti. Mallorca'nın tek golü ise 25. dakikada Kang-In Lee'den geldi. Ayrıca Real Madrid'de Benzema'nın 49. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 16 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Mallorca ise 8 puanda kaldı.
BENZEMA'DAN 2 GOL 2 ASİST, ASSENSIO'DAN HAT-TRICK!
Karşılaşmada Benzema 2 gol, 2 asist yaparken, Assensio ise hat-trickle galibiyetin baş mimarlarından oldu.
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