İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Roma, evinde Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri maçı, 90+1'de El Shaarawy'nin golüyle 2-1 kazandı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Ev sahibi Roma, son dakikalarda attığı golle maçı 2-1 kazandı. Jose Mourinho'ya galibiyeti getiren goller, 37'de Cristante ve 90+1'de El Shaarawy'den geldi. Sassuolo'nun tek golünü 57'de Duricic kaydetti.

Bu sonucun ardından Roma puanını 9'a yükseltirken, Sassuolo ise 4 puanda kaldı.

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