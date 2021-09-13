13 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 2-1 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma 90+1’de güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Roma, evinde Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri maçı, 90+1'de El Shaarawy'nin golüyle 2-1 kazandı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Ev sahibi Roma, son dakikalarda attığı golle maçı 2-1 kazandı. Jose Mourinho'ya galibiyeti getiren goller, 37'de Cristante ve 90+1'de El Shaarawy'den geldi. Sassuolo'nun tek golünü 57'de Duricic kaydetti.

Bu sonucun ardından Roma puanını 9'a yükseltirken, Sassuolo ise 4 puanda kaldı.

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