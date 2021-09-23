23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 2-0 Venezia (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan ikinci yarıda açıldı!

Milan ikinci yarıda açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'nın 5. haftasında AC Milan sahasında Venezia'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Milan ile Venezia kozlarını paylaştı. Mücadele Milano ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Diaz ve 82'de Hernandez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan 13 puana yükselirken, Venezia ise 3 puanda kaldı.

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