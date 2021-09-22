Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, evinde Reims'i konuk edecek. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Lille-Reims maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille ile Reims karşı karşıya gelecek. Ligde 5 puanla 15. sırada yer alan Burak Yılmaz'lı, Yusuf Yazıcı'lı, Zeki Çelik'li Lille, evinde Reims'i, yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Futbolseverler, 'Lille-Reims maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lille-Reims maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Lille-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LILLE-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille-Reims maçı 22 Eylül Çarşamba akşamı Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak. Karşılaşma 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Onana, Yusuf Yazıcı; David, Burak Yılmaz

Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; Matusiwa, Foket, Kebbal, Munetsi, Konan; Van Bergen, Ekitike

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